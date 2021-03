Raja forstår fortvilelsen i breddeidretten – men har en nyhet som gir håp i Troms-fotballen

Sport

– Den nye virusvarianten sprer seg. Vi har sett at smitten brer seg raskt – også på steder som har hatt lite smitte. Vi er nå i en fase hvor vi må hindre at virusspredningen kommer helt ut av kontroll, og vi må derfor minimere treffpunktene i samfunnet. Vi har hele tiden vært tydelige på at barn og unge skal bære den laveste tiltaksbyrden og derfor har de vært prioritert. I en slik situasjon må breddeidretten for voksne vente, sier kultur- og likestillingsministeren til iTromsø.