Sigvaldsen returnerer til Lyngstuva

Sport

Lyngstuva var et av de første lagene som trakk seg som følge av nedstengningen i breddefotballen. Lagets største profil ønsket å spille fotball i hjemkommunen og en overgang til naborival Lyngen/Karnes ble formalisert tidlig i vinter.

– På det tidspunktet jeg signerte for L/K var Lyngstuva ikke eksisterende. Utover vinteren og våren begynte det å skje ting i Lyngstuva igjen med at de stablet sammen et lag. Min umiddelbare tanke var at jeg ikke ønsket meg tilbake i starten, sier Sigvaldsen.

Prosjekt overtalelse

Lyngstuva trener Magnus Leonhardsen gav seg ikke med det første avslaget fra Sigvaldsen.

– Det har blitt noen samtaler med Magnus i løpet av våren ja. Han har lagt ned en stor innsats for å overtale meg og selge inn prosjektet med å gjenreise Lyngstuva igjen, sier Sigvaldsen.



Valget ble etterhvert naturlig når brikkene falt på plass i klubben.

– Det er jo her jeg har spilt fotball hele livet. Det er her jeg har mine beste venner og her jeg hører til. Til slutt ble det et enkelt valg, sier Sigvaldsen.

Møtt med forståelse

Til tross for et av de korteste oppholdene i en klubb. Med null kamper og knapt med treninger ble valget møtt med forståelse fra L/K.

– Både Håkon Norberg og Torbjørn Karlsen hadde forståelse for valget jeg tok. De ønsket meg lykke til i moderklubben og velkommen tilbake ved en senere anledning. Jeg har bare gode ting å si om oppholdet mitt, sier Sigvaldsen avslutningsvis.