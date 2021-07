Sport

Kampfakta: Skjervøy - Alta 0-1 (0-0)

Tilskuere : 150

Mål: 0-1 Christian Reginiussen (90+5)

Gult kort: Krister Skogli (57), Ørjan Skallebø (80)

Rødt kort: Ørjan Skallebø (90+7)

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Ready)

SIK:

Jonas Abrahamsen; Thomas Braathen, Krister Skogli, Rickard Ellingsen;

Daniel Danielsen, Martin Larsen Traasdahl, Adrian Marthinsen, Sivert Kristiansen (Jørgen Johansen 66), Håvard Svendsen; Erlend Pedersen, Ørjan Skallebø

– Vi begynte å forberede oss på ekstraomgangene, så fikk vi et mål imot på overtiden. Forferdelig surt når kampen blir som den blir, sier Bård Flovik like etter kampslutt.



Skjervøy tok imot storfavoritt Alta til første runde i cupen. I en kamp der kun de hardbarka hjemmesupporterne forventet seier. Alta startet uten sentrale spillere som Omar El Ghaouti, Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen og Håvard Nome. Men fortsatt med et slagkraftig lag som er midt inne i sesong i 2.divisjon.