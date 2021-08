Skjervøy måtte nøye seg med uavgjort etter scoring fem minutter på overtid

Sport

Det ble årets første poeng for Skjervøy i Norsk Tipping-ligaen, men det kunne lett vært tre poeng i stedet. Laget kjempet seg tilbake etter å ha ligget under 1-0, og leder til langt ut i overtiden. Da dukker Henrik Solvoll Navarsete opp og berger ett poeng for hjemmelaget.