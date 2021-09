Lyngenturneringen på plass igjen:- Vi håper så mange lag som mulig melder seg på

Sport

Lyngenturnering er igjen tilbake etter et opphold i fjor. De fleste turneringer har valgt å avlyse sine turneringer også i år. Og både Lerøyturneringen på Skjervøy og St.hansturneringen i Nordreisa ble avlyst. Nå er Lyngen/Karnes og daglig leder Roger Jensen klare for to helger fullstappet med kamper i Lyngenhallen og på Geitnes.