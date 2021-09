Indre Kåfjord reiste seg etter stortap

Sport

– Vi gikk ut i hundre og fikk en ledelse etter ett minutt. Ledelsen holdt helt inn selv om kampen er forholdsvis jevnspilt, sier Kåfjord-trener Geir Morten Bartholdsen.



Mats Monsen lobbet inn 1-0 målet etter et godt innlegg fra Bjørn Arne Liland. Asgeir Myrvoll header et nytt innlegg fra Liland via en motspiller i mål og Indre Kåfjord har en 2-0 ledelse etter ni minutter.