Skuffende hjemmetap av L/K:– Det er rett og slett årets dårligste kamp av oss

Kampfakta: 4.divisjon avd troms

Polleidet gress Lyngen/Karnes - Valhall 1-2 (1-1) Mål: 1-0 Mathias Åhgren Sørum (21), 1-1 Bubacarr Suko (44), 1-2 Jack Idar Solli (77) Gult kort: Jørgen Iversen, Valhall



L/Ks lag: Martin Brun; Vebjørn Isaksen, Jørgen Skog, Joachim Olaussen, Einar Skogheim; Fredrik Johansen, Sverre Meløy, Kristian Bjørn Hansen, Kristoffer Hansen Holst; Mathias Åhgren Sørum, Markus Karlsen Skogheim.

Innbyttere: Sigve Ringbakken, Oskar Kleveland Leiros, Gabriel Wikbo Larsen Tilskuere: 80 Dommer: Ragnar Dahl (Kvaløya)

– Det er absolutt skuffende å sitte igjen med null poeng i denne kampen. Jeg burde hatt tre mål i andre omgang, sier en selvkritisk Sørum.



Sørum er nok i overkant selvkritisk og kan takke en god L/K keeper Martin Brun for at nederlaget ikke ble større. På resultattavlen ble det 1-2, men Valhall styrte det meste av det som skjedde gjennom kampen og vant fortjent mot et svakt hjemmelag.



Spesielt spissen Bubacarr Suko var en håndfull for L/K forsvaret og var flere ganger farlig frempå gjennom kampen.