L/K hang godt med mot topplaget Krokelvdalen: – Vi må løfte blikket mot Salangen til helgen

Kampfakta 4.divisjon avd troms

Kroken kunstgress Krokelvdalen - Lyngen/Karnes 6-3 (4-1) Mål: 1-0 Jørgen Knudtsen (10), 1-1 Mathias Åhgren Sørum (14), 2-1 Jonas Simonsen (24,straffe), 3-1 Sander Østerås (26), 4-1 Simonsen (32), 4-2 Åhgren Sørum (68), 5-2 Simonsen (71), 5-3 Markus Karlsen Skogheim (81), 6-3 Simonsen (85) Gult kort: Einar Skogheim, L/K.



L/Ks lag: Martin Brun; Vebjørn Isaksen, Jørgen Skog, Kristian Bjørn Hansen,Joachim Olaussen Fredrik Johansen; Sverre Meløy, Einar Skogheim; Kristoffer Mathiassen; Mathias Åhgren Sørum, Markus Karlsen Skogheim.

Innbyttere: Gabriel Wikbo Larsen, Kristoffer Hansen Holst, Marcus Hausner Christensen, Aleksander Larsen, Sigve Ringbakken Tilskuere: 45 Dommer: Robin Ersfjord (Valhall FK)

Skuffende hjemmetap av L/K:– Det er rett og slett årets dårligste kamp av oss Mathias Sørum var skuffet etter hjemmetapet mot Valhall, han mener selv han burde avgjort kampen i andre omgang før Valhall fikk 1-2 målet.

Kampen mot Krokelvdalen på bortebane var ikke en kamp et L/K lag ute av form gledet seg veldig mye til. Kampen ble utsatt etter Mathias Åhgren Sørum koronasykdom tidligere i høst.Kampen var jevn til å begynne med og spillemessig var L/K helt på høyde med topplaget. Jørgen Knudtsen satte inn 1-0 til hjemmelaget etter passivt forsvarsspill når ti minutter var spilt. Like etterpå svarte Mathias Åhgren Sørum med en iskald lobb over keeperen etter en strålende langpasning fra Joachim Olaussen. 1-1- og lagene var like langt etter 15.minutter.

I denne perioden var Kristoffer Mathiassen to ganger alene med keeperen, og kunne satt inn både 1-2 og 1-3 uten at noen kunne sagt noe som helst på det.