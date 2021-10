Tett i toppen på SIK-børsen. 0,02 poeng skiller toppscoreren og forsvarssjefen foran siste kamp

Sport

Ørjan Skallebø har hatt grepet om SIK-børsen gjennom hele sesongen. Med sine tolv scoringer er spissen toppscorer i avdelingen med fire mål ned til Gabriel Andersen (Skeid 2) og Kasper Hoftvedt (Lokomotiv Oslo). Krister Skogli har levert stabile prestasjoner og er en av årsakene til at Skjervøy har holdt nullen spesielt på hjemmebane.



Bak disse to kommer Jonas Abrahamsen og Martin Larsen Traasdahl som begge står med 5,0 i snitt på 12 kamper. Etter seks spilte kamper var flere innblandet i tetstriden på børsen, men svake resultater og prestasjoner har gjort at det mest sannsynlig står mellom disse fire spillerne når børsen skal summeres opp på lørdag med sesongavslutning mot Finnsnes på bortebane.