Eli (27) fikk to bronsemedaljer under NM i Styrkeløft

Sport

Lørdag 23. oktober ble Norgesmesterskap i styrkeløft arrangert på Vernes like utenfor Trondheim.

Dit møtte nordreisautøveren Eli Karoline Hanssen opp. Det var ikke hennes første stevne. Heller ikke hennes første norgesmesterskap. Likevel hadde hun ingen forventning til at hun kunne hevde seg.

Men det gjorde hun.

Styrkeløft Styrkeløft består av tre øvelser: Knebøy, benkpress og markløft, og utføres i gitt rekkefølge. Utøverne får tre forsøk i hver av øvelsene, hvor et av løftene må være godkjent for å få en totalsum. Løftene må godkjennes av to av tre dommere, hvor minst to må dømme godkjent for at løftet skal være det. Kilde: Norges Styrkeløftforbund

Dobbel bronse

Hanssen konkurrerte i klassen 69 kg – hvor utøverne mellom 63 til 69 kilo konkurrerte mot hverandre.

I både knebøy og markløft gjorde Hanssen det svært bra. I knebøy løftet hun 140 kilo, og i markløft hele 172,5 kilo. Begge løftene var godt nok til at hun sikret seg to bronsemedaljer. Faktisk løftet hun like mye som sølvmedaljen på knebøy, men havnet på 3. plass på grunn av vektforskjell.

På benkpress gikk det ikke like bra. Der løftet hun 62,5 kilo, ti kilo mindre enn hun tidligere har klart.

Likevel holdt løftene i mark og kne til en 7. plass sammenlagt på mesterskapet.

– Jeg hadde ingen forventinger til å hevde meg, så en syvende plass totalt med en rævva benk, det er jeg fornøyd med!

– På oppkjøringen til stevnet hadde jeg kjent at benken ikke gikk så bra – den var tyngre enn den burde ha vært, sier Hanssen.

Ingen pasta

Men Hanssen måtte jobbe for å kunne delta i klassen 69 kg. Hun har både måtte utfordre viljestyrken og ofret noe hun like svært godt – pasta.

Fra august til stevnestart måtte hun ned fem kilo, noe hun påpeker er en god del når man er 1.60 høy.

– Jeg er jo veldig glad i pasta, men det måtte jeg kutte mer og mer ut siden august. Tre-fire uker før NM holdt jeg på å gi opp. All treningen var kjempetung, og jeg hadde så lyst på pasta.

Belastningen på treningene var fortsatt like høy som ellers, og Hanssen forteller jo mer hun gikk ned jo tyngre ble vektene. På ett punkt snakket hun med treneren, Anna Emilie Engebretsen, om å gå for vektklassen over.

– Da kjente jeg med en gang at dette kunne jeg klare. Jeg måtte ned. På tidligere stevner har jeg alltid gått inn med skikkelig selvtillit. De løftene som treneren sir jeg skal ta, de vet jeg går kjempefint. Nå ante jeg ikke, forteller hun.

Da hun gjorde seg klar til løftene under NM, satt hun bak scenen sammen med treneren å snakket om noe helt annet: Om hvordan de skulle legge opp treningsplanene til senere, for å få fokuset på noe annet enn at hun nå måtte klare å løfte mindre enn det hun tidligere har klart.

– Jeg tror det hjalp meg, og etterpå var jeg veldig fornøyd med prestasjonene jeg gjorde. Det hjelper veldig på motivasjonen å ha en trener som har troen på meg.

Før hun dro hadde hun handlet inn både pasta og Ben N' Jerrys iskrem, som sto klart til da hun kom hjem. Men hun påpeker at målet er å fortsette i delta i klassen 69 kg.

– Men det blir litt mer pasta fremover, men med måte, sier hun.

Startet i Nordreisa

Under NM løftet Hanssen for klubben TSI Styrkeløft i Tromsø. Likevel var det genseren med logoen til det lokale treningssentret Gymet i Nordreisa hun stolt hadde på seg under stevnet.

Før hun reiste til Vernes ble hun sponset genser, energidrikk og -barer fra treningssentret, selv om de ikke har en styrkeløftklubb i dag.

– De støtter meg alltid med mange fine ord og når jeg var på NM med Gymet-genseren kjente jeg det var fint å ha noe med fra de dit. Det hadde vært skikkelig fint å en dag kunne løfte for Nordreisa Styrkeløftklubb, sier hun.

Det var på Gymet at hun fikk interessen for styrkeløft. Etter videregående tok hun utdanning som personlig trener i utlandet, og jobbet en stund som det på Gymet i ettertid.

Der trente hun sammen med Camilla Rasmussen, som hun fortsatt trener sammen med og begge har Engebretsen som trener.

– Camilla og meg har alltid vært de styrkeløftjentene her i Nordreisa. Hun har vært en skikkelig inspirasjonskilde for meg og som jeg fortsatt ser opp til. Spesielt i benk, der er hun helt rå!

Nå er målet til Hanssen å kunne gjøre det enda bedre ved neste NM.

– Det hadde vært veldig gøy å vunnet NM en gang, men det er nok fire-fem år til. Jeg er veldig motivert til det, spesielt nå som det gikk så mye bedre en jeg forventet, sier Hanssen.