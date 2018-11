Oda Kristine fra Nordreisa skal hilse på prinsessen

Video

Det er NRK som produserer sendingen fra Tromsø lørdag formiddag. Prinsessen blir gudmor for Norges nye forskningsskip når det døpes i Tromsø lørdag 17. november kl. 12.30. Sendingen starter klokken 12.25.

Den tradisjonelle champagneflaska byttes ut med en stor isklump når prinsessen døper skipet ved kai i Tromsø sentrum.

Oda Kristine Johansen Fossvoll fra Nordreisa er medlem av Ungdommens fylkesråd i Troms. Hun skal hilse på Kronprins Haakon og H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra under begivenheten.

Forskningsskipet er en isbryter i PC 3-klasse. Den kan operere året rundt i isfylte farvann.

Under en omfattende navnekonkurranse våren 2013, kom det inn over 1.000 navneforslag for skipet. Svært mange foreslo vår store skøyteløper «Hjallis», som gikk bort like før konkurransen ble gjennomført. Valget falt imidlertid på Kronprins Haakon.

– Kronprins Haakon er et navn som representerer lange polartradisjoner fra de kongelige – i tillegg til hans store engasjement og dype kunnskap omkring klima og miljø i polare strøk. Navnevalget peker dermed på både tradisjon og fremtid, sa tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther da valget var klart.