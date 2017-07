«Dritt-lekkert TV-sukkertøy»

«Game of Thrones» slår tilbake med alt det de har, og vel så det.

Anmeldelsen inneholder IKKE spoilere for episode 1 av sesong 7, som hadde premiere i natt på HBO Nordic.

Skaperne av TV-serien «Game of Thrones», David Benioff og D.B. Weiss, lovet mye da de rundet av sesong seks for nesten akkurat et år siden.

Et nytt soundtrack blåste som en ny bris inn over Westeros, og man ante uråd med en gang. Handlingen som forløp gjennom finaleepisoden i fjor rettferdiggjorde også mistankene. Utviklingen av serien, som jeg må innrømme muligens har stagnert de siste årene, tok en ny vending, og aldri før har man gledet seg mer til en premiere av «Game of Thrones», som da episoden «Dragonstone» hadde premiere på HBO Nordic i natt kl. 03.00.

Uten at jeg skal si for mye om handlingen, fortsetter vi der vi slapp med de forskjellige rollefigurene. Ikke mye nytt innholdsmessig skjer i episoden, men som veldig mange andre sesongåpninger i «Game of Thrones», legges brikkene ut på brettet.

Som jeg nevnte innledningsvis imponerte komponist Ramin Djawadi sist med stykket «Light of the Seven», som akkompagnerte wild fire-showet vi fikk servert ved Baelor-katedralen.

Mot slutten av denne episoden brukes Djawadis musikk igjen for å konstatere at dette kommer til å bli minst en like episk sesong for fansen, som vi opplevde i fjor vår.