– Gutteproblemet finnes faktisk ikke

Gutter er overrepresentert på de negative statistikkene, og de sliter mer på skolen enn jenter. Hvorfor er det slik? Det trenger vi mer kunnskap om, og vi trenger flere effektive tiltak for å hjelpe de elevene som sliter.

I fjor høst kom resultatene fra verdens største forskningsprosjekt for skolen, PISA-undersøkelsen. Resultatene peker i samme retning som andre undersøkelser og statistikker – norske elever lærer mer på skolen. For første gang gjør norske 15-åringer det bedre enn snittet i både matematikk, naturfag og lesing.

Det er særlig i lesing norske ungdommer gjør det ekstra bra. Vi ligger helt i toppen, og andelen av de som er skikkelig gode til å lese har økt. Men det er et stort men. Det er fortsatt mange elever som sliter med lesingen. Hele 21 prosent av guttene i 10.klasse ligger på de to laveste nivåene, mer enn dobbelt så mange som blant jentene. Det viser at skolen i for liten grad lykkes med å fange opp og gi skikkelig hjelp til de som blir hengende etter faglig. I lesing rammer det særlig guttene.

Dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen. Guttene er overrepresentert blant de elevene som får svake faglige resultater. Det er ikke bare tydelig i leseresultatene i PISA. Også de nasjonale prøvene viser at det er mange flere gutter enn jenter blant elevene som leser dårligst.

Vi ser det også i gjennomføringen i videregående opplæring. Mens nesten 70 prosent av jentene fullfører og består videregående opplæring på normert tid, er det bare like over halvparten av guttene som gjør det.

Vi må få mer kunnskap om kjønnsforskjellene i skolen. Og vi må vite om vi kan gjøre mer for å forhindre at så mange gutter sakker akterut. Derfor har regjeringen besluttet at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal avlevere en NOU.

Det er ikke et problem at mange jenter gjør det godt på skolen. Det er gledelig. Og selv om vi ser at jentene gjennomsnittlig gjør det litt bedre på skolen enn guttene, har vi ikke et generelt ”gutteproblem”.

Vi må likevel sørge for at forskjellene mellom gutter og jenter ikke øker. Men det aller viktigste er at vi gjør det vi kan for å hjelpe de elevene som sliter på skolen. Og her er guttene i et klart overtall.