Nyhetsformidling og kommunal informasjon i Kvænangen

meninger

Kommunal informasjon er viktig i enhver kommune. Åpenhet om den kommunale styringen og forvaltningen er en forutsetning for et levende lokaldemokrati og den demokratiske deltakelsen fra innbyggerne. Derfor har kommunene et selstendig, lovpålagt ansvar for å gi innbyggerne informasjon om den kommunale virksomheten. Men slik er det ikke i Kvænangen. Her er kommunal informasjon nærmest fraværende.

Lokalavisen er en viktig nyhets- og informasjonsformidler for kommunen. For Kvænangens vedkommende er det Framtid i Nord. Landslaget for lokalaviser som jeg regner med FiN er medlem av, har gitt noen retningsslinjer for hva lokalavisens oppgaver bør være. Her framgår det at lokalavisen bl.a. skal bringe viktig informasjon til innbyggerne, formidle de viktigste nyhetene i sitt område, sørge for en levende samfunnsdebatt og speile kulturlivet i lokalsamfunnet, samt være lokal markedsplass og oppslagstavle.

Kommunalpolitikk fraværende

Nå tror jeg at FiN prøver å etterleve disse retningslinjene ved å dekke hele Nord-Troms, men det er påfallende hvor liten plass Kvænangen har i avisen. Det er spesielt innen kommunalpolitikk og kommunal forvaltning at Kvænangen er fraværende i FiN, men også på områder som arbeids- og kulturliv. Når en åpner FiN, finner en sjelden kommunal informasjon eller andre nyheter fra Kvænangen. Mens FiN inneholder spalte etter spalt med møtereferater, nyheter fra arbeids- og kulturliv og samfunnsliv forøvrig i de andre Nord- Troms kommunene, glimrer Kvænangen med sitt fravær. Sporadisk kan en lese intervju med ordføreren i Kvænangen hvor han kommer med intetsigende uttalelser med liten nyhetsverdi for innbyggeren.

Det skal ikke underslåes at det skjer lite i Kvænangen på det politiske området så vel som innen arbeids- og kulturliv, men noe skjer da også i Kvænangen. Det avholdes politiske møter, og det foregår arrangementer av ulike slag innen kultur- og samfunnsliv. Men dette synes ikke å være av interesse for vår lokalavis. Jeg har registrert at det er svært sjelden at FiN har journalister til stede under kommune -styremøter i Kvænangen. Referater fra møter i kommunestyret i Kvænangen er som regel fraværende i FiN. Det samme gjelder møter i hovedutvalgene og andre kommunale organ. Dette til tross for at FiN sikkert har tilgang til både postlister, saksdokumenter og møteutskrifter. Etter hva jeg forstår har ikke FiN noen fast journalist i Kvænangen, men det rettferdiggjør på ingen måte fraværet av lokale nyheter fra Kvænangen.

Bevisst politisk strategi?

FiN er likevel bare en lokal informasjonskanal som Kvænangen burde bruke i langt større grad enn hva tilfellet er i dag. Hovedansvaret for å bringe informasjon ut til innbyggerne, ligger hos Kvænangen kommune. Det er en plikt kommunen har. Etter Kommuneloven skal kommunen drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og Offentlighetsloven inneholder bestemmelser som skal sikre innbyggerne informasjon og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet og skape tillit til at kommunen opptrer åpent og ryddig. Det synes som om verken den politiske eller den administrative ledelsen i Kvænangen har skjønt viktigheten av god informasjon overfor innbyggerne og den plikten kommunen har etter lovverket. Det undrer meg også hvorfor ingen av kommunestyrerepresentantene som ombud for innbyggerne tar opp dette. En kan stille spørsmål om dette er en bevisst politisk strategi for å unngå kritikk og debatt om hvordan kommunen styres, noe jeg håper ikke er tilfelle.

En gjettelek

Et ekempel er kunngjøring av kommunestyremøter. Mens de andre kommunene i Nord-Troms kunngjør sine kommunstyremøter i FiN, har ikke Kvænangen benyttet seg av lokalavisen til å annonser noen av kommunestyremøtene i 2017 etter det jeg har registrert. I § 4 i Reglement for folkevalgte i Kvænangen står det hva gjelder innkalling til møte i kommunestyret: Innkalling til møte skal kunngjøres i lokalpressen. Møter i hovedutvalgene kunngjøres heller ikke, og det samme gjelder møter i andre kommunale organ. Riktignok finnes det noe informasjon om kommunstyremøter på kommunens nettssider, bl.a. møteplan, men den oppdateres ikke om møtedato endres. For de av oss innbyggere som ønsker overvære møtene i kommunstyret er det nærmest en gjettelek å finne ut hvor og når møtene holdes. Mange av oss ønsker å kunne benytte lokalavisen for å holde oss oppdatert på det som skjer i Kvænangen, men det lar seg ikke gjøre når kommunen ikke benytter seg av den muligheten som ligger her til å informere innbyggerne. En liten notis i FiN om tid og sted for kommunestyremøter burde være overkommelig.

Et talerør for lokalsamfunnet

Kvænangen kommune har selv opprettet grendeutvalg. Disse utvalgene har som formål å være høringsinstans i viktige saker for det enkelte lokalsamfunn, og være talerør for sitt lokalsamfunn overfor kommunen for å skape innbyggerdialog.

Men utvalgene benyttes svært sjelden av kommunen. De får ikke tilsendt sakspapirene forut for møter i kommunestyret eller i hovedutvalgene, kun hovedutskrift etter avholdt møte. Dermed er de uten påvirkningsmulighet i aktuelle saker. Henvendelser fra utvalgene når sjelden fram til behandling i kommunen. Det har skapt oppgitthet og frustrasjon slik at flere utvalg nærmest ligger brakk.

Eldrerådet er i omlag samme situasjon. Saker som fremmes av rådet overfor formannskap og kommunestyre når sjelden fram til behandling i overordnet organ, og henvendelser fra rådet blir ofte ikke besvart.

Informasjonsplikt

Dette kommunale hemmeligholdet av informasjon overfor innbyggerne er med på å undergrave lokaldemokratiet og den politiske interessen i Kvænangen. På sikt vil det svekke Kvænangens mulighet til å bestå som egen kommune. Det er kanskje på tide at Fylkesmann ser på hvorvidt Kvænangen kommune overholder informasjonsplikten overfor innbyggerne etter gjeldende lovverk.

Jeg imøteser ordførerens svar i FiN på hvorfor den kommunale informasjon er så mangelfull og hva han som ordfører akter å gjøre for å bedre informasjon overfor innbyggerne i Kvænangen.