Hedersmenn kan også være svin

meninger

Nylig valgte TV2s superstjerne, Davy Wathne å gå av. Bakgrunnen var at det var flere av hans kollegere i kanalen som følte seg trakkasert av sportsankerets voldsomme stil.

Wathnes svar var at han ikke hadde noen mulighet til å endre seg og sin atferd, og at det derfor var best for ham - og TV2 - at han forlot kanalen.

Og la det nå ikke herske noen tvil om at også denne redaktøren mener Davy Wathne er en herlig TV-profil. Hans direkte væremåte på TV har frambragt mange smil og latterkuler, også hos meg. Like mye som han kan provosere og raljere på en måte journalister skal og bør.

Det er imidlertid ikke saken. Hva Davy Wathne er på skjermen er strengt tatt ikke viktig. Det er hvordan man oppfører seg overfor mennesker man står i direkte kontakt med, som teller. Og her hadde altså tjuagutten fra Bergen noe å gå på. Og så velger han letteste motstands vei. Han skylder på alle andre som ikke tåler hans direkte stil, tar sin colaflaske og går.

Tilbake står en hærskare av fans og raser mot disse skjøre kvinnene som altså ikke tåler noe som helst. Hva skal det vel bli av dagens unge?

Det later til at dagens unge kan bli en gjeng mennesker med gjensidig respekt, på tvers av kjønn. Som vet at grenser alltid skal respekteres, og at man skal opptre med respekt over sine medmennesker i en hver situasjon.

Det later til at dagens unge - framtidas eldre - vil våge å stå opp og si fra. I så fall kan kanskje kommende generasjoner av kvinner slippe klåfingra, sexistiske, mannsgriser som holder på til de får en ørefik. Hva i alle dager var forresten det for en fullstendig latterlig uttalelse, Per Sandberg?

Er det en ting de siste årenes mange overgrepssaker har vist oss, så er det at verden er full av såkalte hedersmenn som i bunn og grunn er noen svin. I alle samfunnslag, over hele verden, har vi sett hedersmenn bli redusert til ekle kryp vi for ettertiden ikke en gang tar i med naboens ildtang. Det er dette vi må ha i bakhodet når vi setter oss til doms over varslerne. Det er ikke alltid interiøret stemmer med fasaden.