Gratulerer, Nord-Troms

Vi hadde en anelse av hva som lå i lufta da Arctic Race of Norway innkalte til pressekonferanse i Oslo. Ikke siden 2014 hadde rittet vært innom Nord-Troms, og slik ordføreren i Lyngen sprekkeferdig gikk rundt og smilte, skjønte vi at noe var i gjære.

Rittsjef Knut Eirk Dybdal skuffet ikke. Årets ritt skal starte ”hjemme” på Andørja, og gå til Narvik. Så til Bardufoss, før sirkuset inntar Lyngseidet, lørdag 12. august. Derfra skal stjernene dure sørvestover., mot Oteren. Der tar de sørover, før de racer inn i Balsfjord, på vei mot Storsteinnes, Rya og sluttspurt i Finnvikdalen på Kvaløya.

Det er ikke veldig mange mil, litt i over kant av fire, fra starten og til de er ute av vårt område. Likevel er det fire uhyre verdifulle mil. Det at starten går på Lyngseidet, med Lyngsalpene som kulisser, og at man sykler seg innover Storfjorden, det er markedsverdi verdt ufattelige summer.

Sykkel har framtil nylig ikke vært noen stor idrett i Norge, i alle fall sammenlignet med fotball og ski. Enn så lenge, for sykkelinteressen er voksende. En årsak er at med internett har sykkelsporten kommet tettere på oss. TV2 har også bidratt massivt til å løfte fram sykling. Slik har det norske folk, viss interesse for egne helter tilsynelatende er uendelig, fått våre egne stjerner.

Vi kommer altså etter, for på verdensplan er sykling enormt. Flere titalls - kanskje hundretalls - millioner mennesker vil sitte klistra til TV- og dataskjermer når Arctic Race of Norway går. Slik ihuga skientusiaster følger hver minste bevegelse til Bjørgen og Sundby, slik følges Peter Sagan, David Froom og Edwald Boason hagen. Eller for den del. For mange er Team Sky like store som Real Madrid og Manchester United.

Det er i et slikt lys vi bli sett, den 12. august i år. Vi gir alle disse stjernetitterne kulisser i verdensklasse. Og samme settinga som at vi får lyst til å dra til Frankrike å se en etappe av Tour de France, samt oppleve Frankrike, i samme setting får de som ser lyst til å reise til Nord-Norge.

Det er derfor ikke bare Storfjord og Lyngen skal sprette sjampanjen og kose seg med bløtkake. Dette er reklame for hele regionen.

Og den er altså så godt som gratis.