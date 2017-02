Fant veien tilbake

Onsdag var nær sytti mennesker samlet på grendehuset i Burfjord for å møte lederen for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. I etterkant av møtet, meldte et tjuetalls mennesker seg inn i partiet. Kvænangen Sp er med det ett av Troms største lokallag av Senterpartiet med sine vel tretti medlemmer.

Det er selvsagt et lavt antall om man ser utelukkende på tallet, men tar man i betrakting at oppslutninga om politisk arbeid er heller laber i Norge, er det et meget godt tall. Det gir en større bredde i det politiske arbeidet som lokallaget skal drive.

At Senterpartiet vokser raskt i Kvænangen bør ikke komme som en overraskelse. Partiet har de siste månedene hatt god nasjonal framgang, noe som må tilskrives at Senterpartiet er helt krystallklar på hva de mener om reformene Regjeringa ruller opp. De sier nei til kommunesammenslåing og nei til nærpolitireformen. De vil beholde Bell-helikopterne på Bardufoss og de er mot EU. For svært mange mennesker i små distriktiskommuner, som Kvænangen, er det vakker musikk.

Regjeringspartiene, og deres støttespillere KrF og Venstre, må leve med at de bærer reformene. Ap virker vinglete med sine ja til strukturering, men nei til tvang. Dermed står mange tilbake med Senterpartiet som reell kandidat.

En annen faktor er de strømningene vi ser i Europa, med en sterk skepsis til EU. Disse bevegelsene ser vi også her, og med Sps sterke nei-historikk er det naturlig at de får en vekst også av dette.

For mange skulle Kystpartiet bli fiskernes svar på bøndenes Senterparti. Bastesens opprørsparti gjorde noen forsøk, men i dag er det marginalisert til et ingenting. Mange ser også at et parti uten ryggdekning i fylket eller på Stortinger, er nokså maktesløst.

For de som søker mot sentrum har derfor Senterpartiet vært et lett valg. Kystpartiet har selv erkjent at de har en politikk som på mange felter er så godt som identisk med Senterpartiet.

Det er det mange i Kvænangen har oppdaget og derfor har de valgt originalen foran en stadig mer falmende kopi.