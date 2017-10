leder

Troms, Finnmark, Hålogaland. Og nå nettopp, Troms og Finnmark. Spørsmålet om hva barnet skal hete når de to fylkene blitt ett, har vært hett debattert. Finnmarkingene vil - av gode grunner - ikke kvitte seg med navnet. Folket i Troms er stort sett av samme oppfatning med tanke på sitt navn.

Det siste er for så vidt litt underlig. I Troms har de aller fleste kommunene kjent litt på forbitrelsen over Tromsø-suget. I så måte skulle man tro det var noe mer velvilje til å gi slipp på støvsugerens etternavn, men dengang ei. Når alternativet er å hete det samme som den perifere slektningen i nord, er Troms-navnet brått gangbar mynt.

Hva det nye, store fylket skal drive med, er det noe mindre engasjement omkring. En årsak kan selvsagt være at mange knapt vet hva fylkene driver med i dag. Videregående skoler, veier, busser og ferger, men så? Og hva er egentlig forskjellene på Fylkesmannen og Fylkeskommunen? Da blir det betydelig enklere å engasjere seg i navnedebatten.

Det er også en annen, noe uggen dunst av debatten. Det later til å ligge en slags eim etter fornorskningsprosessen blant mange. Folk i Troms er jo ikke finner, så hvorfor skal vi være finnmarkinger?

En mellomløsning, bokstavelig talt er altså forslaget fra sittende fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk. Han foreslår samme løsning som for Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane.

Forslaget er greit. Hålogaland er betydelig bedre, men finnmarkingene vil neppe godta det. Finnmark ville også vært utmerket, men der vil nok kjøttvekta omkring Tromsø og Harstad sette en stopper.

Altså kan vi regne med at det blir Troms og Finnmark. I så måte må vi, i utgående Nord-Troms, vokte oss for ikke å ende som et bortgjemt og, nesten som åh. Vi må ta en tydelig rolle i den nye regionen, en rolle innenfor oppdrett og turisme. Ingen turister må ha vært nord uten å ha opplevd Og.

Og hva skal vi hete, da? Nord-Troms? Vest-Finnmark. Denne regionen må snarest ta stilling til hva den vil og hvor den vil gå. Vi må ta grep og styring, og sikre eierskap til prosessen, som det så pent heter. Vi foreslår Lyngen!