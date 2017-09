leserbrev

Administrasjonen i styret til Finnmarkseiendommen (Fefo) har kommet med en anbefaling til Fefo`s styre om deres høringsuttalelse om driftskonsesjon til gruvedrift i Kvalsund kommune («Nussir»).

I anbefalingen skrives det blant annet at styret «er pliktig til å vurdere tiltaket etter Finnmarkslovens formål».

I formålsparagrafen til finnmarksloven står det at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.» (Uthevet av meg).

Formålsparagrafen innebærer at ved interessekonflikt mellom samiske og ikke-samiske interesser skal de samiske interessene gis forrang.

Utfra dette har administrasjonen i Fefo trukket sine slutninger. Den som leser begrunnelsene til forslag til vedtak, vil se at det blir lagt ensidig vekt på samiske interesser og hva samer måtte mene om den planlagte gruvedriften.

I begrunnelsen for anbefalingen for å gi driftskonsesjon skriver administrasjonen for eksempel at «Tiltaket vil også med stor sannsynlighet danne et godt grunnlag for å sikre framtiden til samisk språk og kultur i Kvalsund kommune…» Hvilken konsekvens gruvedriften eventuelt vil gi for kommunens øvrige kultur blir overhode ikke nevnt. Det blir sett på som irrelevant.

Ikke-samiske interesser blir heller ikke drøftet på andre steder i anbefalingen. Ikke-samer teller ikke i denne sammenhengen.

Så nå er vi kommet dithen at pga. finnmarksloven er ikke-samiske interesser og hva ikke-samer måtte mene, irrelevante når Fefo skal vurdere godkjenning av endret bruk av utmark i Finnmark. Fefo eier som kjent nesten alt av land og vann i Finnmark .

Et tydeligere eksempel på at finnmarksloven ikke er etnisk nøytral er det vanskelig å oppdrive. Befolkningen er blitt inndelt i et politisk A-lag og et politisk B-lag. Den som ikke er så heldig å være av minst 1/8 samisk avstamming er blitt plassert på det politiske B-laget.

Og til slutt: dette er ikke noen kritikk av administrasjonen i Fefo. Den har jo bare vært lojal ovenfor finnmarksloven.