Aktivitetsplikt er både pisk og gulrot

leserbrev

Etter å ha høstet gode erfaringer med å innføre aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp i alderen 18 – 29 år, ønsker Høyre nå å utvide denne opp til 35 år. Det førte til en overskrift om at Høyre ønsker å «presse» alle under 35 år til aktivitet.

Men dette er vel så mye et signal om at kommuner må stille opp for de som av ulike grunner har falt utenfor og tilby relevante aktiviteter til alle under 35 år. Pisk og plikt gjelder også det offentlige.

For de arbeidsføre som i dag mottar sosialhjelp burde dette først og fremst være en gulrot. Et første steg til inkludering, fellesskap og erfaring som igjen kan være et steg inn i arbeidslivet.

Forskning viser at litt aktivitet er bedre enn ingenting, og erfaringene viser at å bli møtt med forventninger er positivt for de aller fleste.

Enkelte er unntatt aktivitetsplikt fordi deres situasjon tilsier det, men for de andre betyr aktivitet og deltakelse en mulighet til noe mer. Det er denne muligheten Høyre ønsker at flere skal få del i.