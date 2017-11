Fraværsregelen virker

leserbrev

Noen var bekymret da regjeringen innførte en nasjonal fraværsgrense for elever i videregående høsten 2016, men nye tall fra Utdanningsdirektoratet bør glede mange og gi ro rundt regelen:

Fraværet for de svakeste elevene som er mest borte fra skolen er redusert med 30 prosent, færre får strykkarakter og færre slutter.



I skoleåret 2015 - 2016 hadde en elev typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer.



Antall elever som hadde mer enn 14 dager fravær er nesten halvert fra 32 000 til 17 000 elever.



Fraværet har gått mest ned på yrkesfag, og de har nå mindre fravær enn de på studieforberedende.

Med grensen på 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag, ønsker vi å stille tydelige krav til elevenes oppmøte. Ved å være mer på skolen får elevene større faglig uttelling, og det forbereder elevene på forventninger som de vil møte i arbeidslivet. Lavt fravær er en av de viktigste faktorene når bedrifter skal ta inn lærling, og lavt fravær kan føre til at flere yrkesfagelever får læreplasser.

Fraværsgrensen gir samtidig skolene mulighet til å fange opp elever som trenger hjelp tidligere enn før, og en fersk rapport fra Fafo tyder på at dette skjer. Rektorer melder om at fraværsgrensen har vært bra for de aller fleste elevene, og noen forteller at utsatte elever blir fanget opp tidligere og får mer hjelp fra skolen enn før. Føringene av fravær er også blitt likere på skolene og dermed mer rettferdig.

Alt dette viser at den nasjonale fraværsregelen har vært fornuftig og nødvendig.