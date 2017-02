Overgrepstiltalt nordmann pågrepet i Spania

Mannen ble i mai 2015 siktet for voldtekt av en jente som var under 14 år gammel. Senere ble han tiltalt for det samme forholdet. Den tiltalte har tidligere benektet at han på noen måte hadde hatt et seksuelt forhold til fornærmede i saken, skriver Fosna-Folket.

Likevel møtte han ikke opp da saken skulle opp for retten i mai i fjor. Han møtte heller ikke opp i oktober. Mandag var saken berammet i Fosen tingrett for tredje gang.

– Han ble pågrepet i en bolig i Spania fredag kveld, opplyser førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes som etter planen skal være aktor i saken.

Rettssaken skulle startet i Fosen tingrett mandag. Vi har hatt problemer med å få tak i tiltalte. Han ble derfor etterlyst internasjonalt, opplyser Soknes.

Han vil nå bli begjært utlevert til Norge.

(©NTB)