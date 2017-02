Flere får uføretrygd

Selv om det ble flere uføre i 2016, lå andelen uføre av befolkningen stabilt på 9,5 prosent gjennom året.

– De siste årene ser vi at det har blitt flere uføre under 55 år, men færre mottakere over 55 år, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Østfold har høyest andel uføre med 13,7 prosent, mens Oslo har lavest andel med 5,2 prosent. Andelen uføre i fjor økte mest i Vestfold, med en økning fra 10,6 til 11 prosent.

Ifølge Vågeng kan noe av forskjellene mellom fylkene kan forklares av ulik alderssammensetning.

– Men selv om man tar hensyn til dette gjenstår det betydelige fylkesvise forskjeller. Andre årsaker til ulikhetene kan være forskjeller i utdanningsnivå, helse og lokale forhold på arbeidsmarkedet, sier Vågeng.

Det er flere uføre kvinner enn menn, og forskjellene øker over tid. 11,3 prosent av kvinnene og 7,8 prosent av mennene får uføretrygd. Men blant de yngste, i aldersgruppen under 30 år er det flere uføre menn enn kvinner. Omkring 5 prosent av 18-29-åringene er uføre. For gruppen mellom 64 og 67 år er andelen steget til rundt 25 prosent.

Andelen uføre som jobber i tillegg og er registrert med et arbeidsforhold, var på 18,2 prosent i september 2016 – et halvt prosentpoeng færre en på samme tidspunkt året før.

