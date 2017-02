Havarert skip i Rogaland ba aldri om hjelp

Ifølge Stavanger Aftenblad varslet Kvitsøy VTS (Vessel Traffic Service) Hovedredningssentralen Sør-Norge klokka 10.48 onsdag. VTS-en overvåker skipstrafikken i rogalandsområdet.

– Vi fikk melding om at skipet skulle gå fra Feistein-området, og de bekreftet at de hadde startet. Da vi så på radaren at det drev innover, sendte vi taubåter, selv om kapteinen sa at alt var i orden, sier trafikksentral-sjefen Tormod Våga.

– Det er litt spesielt. De påsto at alt var bra, men det kunne vi se at det ikke var. Da taubåtene kom fram, hadde de allerede kommet så langt inn som de ble liggende, fortsetter Vågå.

Tide Carrier ble tauet til kai i Gismarvik i Tysvær torsdag.

