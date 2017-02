Forbud mot droneflyging under militærøvelse i Finnmark

Øvelsen Joint Viking er den største i Finnmark siden 1967, ifølge NRK. Til sammen 8.000 allierte soldater, rundt 700 av dem amerikanere og briter, deltar.Øvelsen starter 6. mars og skal pågå i ni dager.

– Forsvaret vil ha stor aktivitet i luften, med jagerfly, helikoptre og transportfly. For å ivareta sikkerheten i luften innfører vi derfor droneforbud, sier oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen.

Forbudet omfatter Alta og områdene nordover, samt Lakselv og nordover. Det gjelder alle modellfly og luftfartøy og har virkning fra klokka 7 tirsdag til 15.30 onsdag 15. mars.

Både i Sverige og Norge er det kommet en rekke meldinger om droner i luftrommet over områder der flere militære øvelser har pågått de siste månedene. Flere enn ti ukjente droner sirklet over øvelsen Rein 2 i både Nord-Norge og Sør-Norge i november, mens det vakte bekymring for overvåking under Rein 1 i februar da et tosifret antall ukjente droner ble observert over øvelsesområdet.

– Restriksjonsområdet er etablert for å ivareta flysikkerheten, ikke som en konsekvens av noe annet, understreker Moen.

