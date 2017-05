Listhaug stemmer for obligatorisk skolegudstjeneste

En av sakene Sylvi Listhaug vil stemme for under Frps landsmøte på Gardermoen i helgen er en resolusjon om obligatoriske skolegudstjenester.

– Det går ut på at skoler skal ha obligatorisk skolegudstjeneste, og så kan du melde deg av hvis du ikke vil være med. Jeg synes det er kjempebra, for det du hører fra enkelte skoler, er at de nå gjør det motsatt, sier Listhaug til avisa.

Hun er kritisk til skoler som velger å ikke holde gudstjenester, eller som velger å ha «påmelding», og håper resolusjonen får flertall på Frps landsmøte.

– Jeg håper det, for enten man er kristen eller ikke kristen er det en del av vår kultur, og det tror jeg folk er opptatt av. Over hele Europa ser vi nå at våre verdier er under press, og da er det viktig å stå opp mot det, påpeker hun.

