Hagen-forslag om religiøse symboler behandles i kommunen

I mars fremmet Carl I. Hagen, som sitter i bystyret for Oslo Frp, et privat forslag om forbud mot synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.

Hagen begrunnet forslaget med EU-domstolens avgjørelse om at arbeidsgivere har anledning til å forby ansatte å bære synlige ­politiske, filosofiske eller ­religiøse symboler. Torsdag denne uken skal Hagens forslag behandles i Oslo kommunes finanskomité, skriver Vårt Land.

– De som har med Oslo kommune å gjøre, kommer fra mange kulturer, og de skal ikke bli pådyttet religiøse og politiske symboler, sier den tidligere Frp-formannen.

– Hvis ansatte i kommunen insisterer på å gå med hijab på jobb, kan de la være å møte opp. EU-domstolen har slått fast at det lov å ha et reglement som regulerer klesbruk. Jeg synes også at dette er det rette å gjøre, utdyper han.

Eirik Lunde, bystyrerepresentant for Oslo KrF, sier Hagen ikke kan regne med støtte fra hans parti.

– Vi ønsker at folk skal kunne vise sin tro i det offentlige rom. Alle disse forslagene om å begrense dette, virker paniske. Det kan se ut som om folk har berøringsangst for religion for tiden, sier Lunde.

