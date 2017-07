Listhaug vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger

– Hvis Italia gjør dette, må vi vurdere alle tiltak for å stoppe disse migrantene fra å komme til Norge. Vi kan ikke la dem diktere resten av Europa ved å slippe løs hundretusenvis av migranter, mange av dem ulovlige, inn til resten av Europa og blant annet Norge, sier Listhaug til Dagens Næringsliv.

I alt 86.000 båtflyktninger har til nå i år blitt reddet i land i Italia. Det oppholder seg 200.000 flyktninger i forskjellige leire i landet og krangelen mellom Italia og nabolandene i EU hardner til.

The Times skrev nylig at høytstående italienske politikere vurderer å ta i bruk en lite brukt EU-regel for å tvinge fram at naboland i Europa må ta imot en del av flyktningene.

Representanter for myndighetene har uttalt at det diskuteres en mulighet for å utstede midlertidige Schengen-visum til flyktningene. Nettstedet EUobserver skriver at en slik ordning ikke kan tre i kraft før et flertall i Ministerrådet i EU går inn for det.

Uansett mener Listhaug at det er dramatiske skritt som nå vurderes av Italia.

– Hvis det stemmer at Italia ønsker å gi visum til hundretusenvis av migranter, uavhengig av beskyttelsesbehov, vil det føre til enorme konsekvenser for hele Europa. Det kan komme veldig mange også til Norge under en slik situasjon. Det er ikke akseptabelt, slår statsråden fast.

