Støre dropper MDG og Rødt

– Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt eller MDG. Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sier Støre til VG.

Støre er for tiden på Vestlandet på partiets valgkampturné. Ap-lederen vil bruke onsdagen i Stavanger.

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre på spørsmål om hvilke partier han kan sitte i regjering med.

På landsbasis har Arbeiderpartiet gått noe tilbake siden i fjor høst, men målingene tyder fortsatt på regjeringsskifte. Arbeiderpartiets oppslutning ligger i dag på rundt 32 prosent, mot 30,8 prosent i valget i 2013.

Det er ti måneder siden de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti og Venstre sist hadde flertall på snittet av målingen, ifølge Pollofpolls.

– Jeg tror fortsatt vi har en gruppe igjen som vi kan nå av folk som sitter på gjerdet. Vi har gått noe ned siden før jul, men ligger fortsatt veldig godt an, sa Støre forrige uke.

