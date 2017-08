PST frykter terrorangrep i Norge i år

innenriks

Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge. Etter terrorangrepet i Barcelona torsdag sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken følgende til Dagbladet:

– Det er grunn til å forvente terrorangrep i Norge i år.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan terrorangrepet i Barcelona vil påvirke Norge. Men vi er ikke overrasket over at det kom et nytt terrorangrep i Europa. Det er heller ikke overraskende hvordan det skjedde, utdyper han.

Hugubakken understreker at det er svært liten mulighet for å bli personlig rammet av et eventuelt terrorangrep.

Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona.

