Støre får støtte i bryggesak

– Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, framholder Kristin Skogen Lund på Twitter.

Også Jan Arild Snoen i borgerlige Minerva rykker ut til Ap-lederens forsvar.

– Jonas Gahr Støre har gjort det som man med rimelighet kan forvente for å sikre ordnede forhold da han fikk fikset bryggen sin. Og mer til, konkluderer han.

– Drittpakke

Retorikkstipendiat, Ap-medlem og tidligere statssekretær Trygve Svensson mener det hele er snakk om en drittpakke.

– Jeg håper det finnes noen gravejournalister som kan ta en titt etter hvem som har plantet dette, hva som er meningen bak, og hvorfor noe som skjedde i 2011 brått dukker opp i 2017, framholder Svensson på egne Facebook-sider.

Han viser til at Finansavisens sak er skrevet av Kjell Erik Eilertsen, som ifølge Svensson befinner seg «lysår ute på høyresiden». Også Snoen er inne på Eilertsens person og trekker fram journalistens «skarpe tone mot innvandrere» i sosiale medier.

– Det er vel ikke tilfeldig at Finansavisen slipper en seks år gammel sak tre uker før valget, skriver Snoen.

Verken statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) ville onsdag uttale seg om saken.

Avviser

Finansavisens redaktør Steinar Grini sier han ikke kan kommentere påstanden om at onsdagens oppslag er en «drittpakke».

Ifølge Ap ble Støre kjent med saken i forrige uke.

– Det har vært ekstremt vanskelig å få svar på konkrete spørsmål i saken. De har svart på andre ting enn det vi har spurt om, sier Grini til NTB.

Han reagerer på omtalen som Snoen og Svensson gir journalisten som har skrevet saken og understreker at Eilertsen har full tillit fra redaksjonsledelsen.

– Dette er et forsøk på å ta ballen og ikke mannen, sier Grini.

Fikk forsikringer

Ifølge Finansavisen gjorde arbeidere som oppgraderte brygga på Støres landsted i Kilsund i 2011 jobben uten at skatt og moms ble betalt.

Støre sier at det var vaktmesteren på landstedet, Olaf Halvorsen, som var avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

– Han gjennomførte arbeidet, men det som Finansavisen nå legger fram seks år etter, er at noen har hjulpet ham i det arbeidet, og de stiller spørsmål ved om de har fått betalt oppgjør som de skulle. Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte, jeg har betalt moms etter faktura, sa Støre under Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

– Jeg var ikke der nede da arbeidet pågikk, og hvordan arbeidsforholdene var mellom ham og de som har hjulpet ham med deler av det arbeidet, det må være et forhold mellom dem, fortsatte han.

Halvorsen sier til Finansavisen at han ikke var klar over at bytte av profesjonelle tjenester er skatte- og momspliktig.

