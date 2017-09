NHO sier nei til forslag om lærlingfond

innenriks

Det har vært foreslått fra flere hold å starte forsøk med såkalt lærlingfond etter dansk modell, i utvalgte bransjer. Der vil alle bedrifter i bransjen betale inn til fondet, og de bedriftene som tar inn lærlinger, får penger utbetalt fra fondet til å dekke utgiftene.

NHO vil sette foten ned for forslaget.

– Det sitter dypt i ryggmargen at det å pålegge bedriftene en ekstra skatt er noe vi helst ikke vil, sier Kristian Ilner, seniorrådgiver for kompetanse og innovasjon hos NHO, til Klassekampen.

– Prinsippet om at alle skal bidra og ta ansvar er bra, men vi er skeptiske til at det skal bli en altomfattende økonomisk forpliktelse for alle bedrifter, sier han.

NHO har mer tro på at flere bedrifter forplikter seg gjennom intensjonsavtaler og læreplassgarantier.

Tall fra Utdanningsetaten viser stor mangel på lærlingplasser. Ifølge Klassekampen står seks av ti søkere fra yrkesfag fremdeles uten læreplass i høst.

