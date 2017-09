Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

innenriks

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med kun 2 prosent av aksjene i selskapet om forslaget går gjennom.

– Det norske innslaget på eiersiden blir kraftig redusert, sier Christen Sveaas, største aksjonær og styreleder i Norske Skog, til Klassekampen.

Utflaggingen på eiersiden bekymrer norske skogeiere.

– Det vil være et tungt innslag av utenlandske finansielle investorer. Vi ønsker primært industrielle eiere og eiere med en nasjonal forankring, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Lahnstein understreker at han er positiv til forslaget som foreligger, men mener det er viktig at norske eiere får større eierskap i framtiden. Han håper regjeringen leverer på løfter om å etablere en skattekreditt-ordning for skogeiere som satser på industriformål:

– Regjeringen har varslet at de vil tilrettelegge for et sterkere eierengasjement til norsk skogindustri. Innfrir de, tror vi det vil være mulig å reise flere hundre millioner som kan brukes til å kjøpe tilbake deler av konsernet til Norge.

(©NTB)