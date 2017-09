Savnet norsk student sett av naboer i Avignon

innenriks

– Dette har lokalt politi i Avignon opplyst til den norske ambassaden i Paris, og de har formidlet det videre til hans far, forteller Ove Eikje, som er Veim Eikjes onkel og talsmann for familien, til NTB.

Eikje kan ikke fortelle eksakt hvilken dag Ommund Veim Eikje (22) ble observert.

Ommund ankom Avignon 28. august for å studere fransk litteratur. Siste livstegn fra ham var på sosiale medier 31. august.

– Faren er svært bekymret for gutten og håper å få kontakt med ham samme hva som har skjedd. Lokalt politi har startet etterforskning, og familien håper at dette vil gi resultater, forteller Ove Eikje.

Leiligheten funnet

Den norske ambassaden i Paris bekreftet tidligere torsdag at leiligheten til den savnede 22-åringen er funnet.

– Det var ingen personer i den, forteller Ove Eikje.

Han forteller at ambassaden har fått informasjonen fra politiet i Avignon.

– Politiet har også fortalt at de har hatt kontakt med utleier, som kunne bekrefte at Ommund har betalt kontant et større beløp som forskudd eller depositum på leiligheten, sier Ove Eikje.

Faren til 22-åringen reiste ned for å prøve å finne sønnen og leiligheten. Han er fortsatt i Avignon, men han har så langt ikke fått tilgang til leiligheten.

Kripos involvert

Veim Eikje er etterlyst i hele Schengen-området, og politiet har via Kripos bedt fransk politi om bistand til å lokalisere 22-åringen.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger som tilsier at det har skjedd noe kriminelt i saken.

Et bilde av hybelen er det siste livstegnet familien til Veim Eikje har fått. Flere i familien hans mottok et bilde på Snapchat, sannsynligvis 31. august, som viste Ommunds hybel innvendig, opplyser Ove Eikje til VG.

Innhold fra bilde- og videodelingstjenesten Snapchat forsvinner som regel etter få sekunder. Familien har ikke lenger tilgang til bildet Ommund sendte.

Har gjort uttak

De siste uttakene fra kontoen til Veim Eikje ble gjort 30. og 31. august. De to uttakene stemmer overens med at han har fått tak i en hybel.

– Det første uttaket var et større beløp, så det kan jo stemme med at han har fått tak i en hybel og vil betale forskudd eller depositum. Det siste uttaket var i en interiørbutikk, sier Eikje.

22-åringen er ifølge familien vant til å reise og har blant annet vært i USA på egen hånd flere ganger. Han er tilknyttet Universitetet i Bergen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og reiste til Frankrike for å studere språk.

