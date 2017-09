Ambassaden slår alarm: Norsk-pakistanske menn har kone nummer to i Pakistan

innenriks

Barna til kona i Pakistan har rett på norsk pass og statsborgerskap, varsler den norske ambassaden i Pakistan om i et notat NRK har fått tilgang til.

Flerkoneri er ikke forbudt i Pakistan slik det er i Norge.

I notatet, som er skrevet av fem medarbeidere ved den norske ambassaden står det ikke noe om omfanget, men ambassaden etterlyser klarere regler. De skriver at det oppstår problemer når barna den norsk-pakistanske mannen har med kone nummer to i Pakistan, skal tildeles norsk personnummer. Kone nummer to er ofte uvitende og hun må bli igjen i Pakistan når barna får opphold i Norge.

Stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, har lest deler av notatet fra den norske ambassaden og kaller det et grovt tillitsbrudd.

– Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten utnytter kvinner i Pakistan og i Norge. Begge kvinner er her fanget, sier Raja.

Han varsler nå at han vil ha en kartlegging av bigami-tilfeller i Norge, fra land som Pakistan og Somalia.

Den norske ambassaden i Pakistan avslutter notatet med å skrive at tilfeller av flerkoneri bør straffeforfølges i Norge.

