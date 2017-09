Bondevik: – Bortkastet å spekulere i regjering med Frp

innenriks

– Det kan hende at det kostet KrF noen velgere å gå til valg på en blå-gul-grønn regjering og samtidig ikke inngå en ny samarbeidsavtale, men Hareide var i hvert fall eksemplarisk klar i sin tale. Å bryte det løftet vil frata KrF all troverdighet, sier Bondevik til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

KrF-leder Knut Arild Hareide sa fredag at det er uaktuelt å regjere sammen med Frp nå. Spørsmålet om andre samarbeidsformer overlater Bondevik til partiledelsen. Men han mener partiet kan tjene på å bruke posisjonen det nå har fått på Stortinget.

– Det åpner seg muligheter for å bygge opp partiet igjen. Stortingsgruppen som KrF har nå, er avgjørende for hvor flertallet havner. Regjeringen er avhengig av KrF for å få gjennomslag for sin politikk, og i en mer fristilt posisjon på Stortinget, er sjansene gode for økt oppslutning, sier han.

Bondevik var partileder fra 1983–1995 og var statsminister i to runder mellom 1997 og 2005.

(©NTB)