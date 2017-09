Mennene som plasserte bomber i Göteborg fikk senket straffen

innenriks

De to mennene får dermed fengselsstraffene sine senket. En 23-åring som ble dømt til åtte og et halvt års fengsel, fikk straffen senket til seks og et halvt år. En 51-åring fikk halvert straffen sin fra fem år til to og et halvt år.

De tre ble dømt i tingretten i juni for å ha utplassert bomber på tre steder i Göteborg. Den første detonerte utenfor lokalet til en venstreorientert gruppe i november 2016, uten at noen ble skadd. Den andre detonerte utenfor et asylmottak 5. januar, der ble en renholdsarbeider alvorlig skadd. Den siste ble oppdaget utenfor et asylmottak 25. januar, men ble uskadeliggjort før den detonerte.

Det er det mest alvorlige tilfellet – bomben 5. januar – som de to mennene ble frikjent for i lagmannsretten. Grunnen er at retten mener at det ikke finnes nok beviser i saken.

Lagmannsretten har derimot sett alvorligere på de to andre tilfellene.

– Lagmannsretten ser noe mer alvorlig på de lovbruddene som de tiltale dømmes for enn det tingretten gjorde. Derfor ligger den sammenlagte straffen noe høyere enn det tingretten bestemte, heter det i en uttalelse fra retten.

For en 20 år gammel mann er straffen blitt strengere. Han fikk ett og et halvt år i tingretten for medvirkning, mens lagmannsretten skjerpet straffen til ett år og ti måneder i fengsel.

Aktoratet mener de tre har tilknytning til den nynazistiske organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen og at saken derfor er prinsipielt viktig.

– Det er utrolig viktig at rettsinstansene markerer imot det som vi kaller innenriksekstremisme, det vil si lovbrudd med politiske formål, sier statsadvokat Mats Ljungqvist.

(©NTB)