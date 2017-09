Lørdag kan Bergen få nok en kjempefest

innenriks

– Det står mellom fire byer. Bergen kjemper mot Hamburg, Brussel og Thessaloniki i Hellas. Sistnevnte er forhåndsfavoritt, med Bergen som en god nummer 2, sier byråd Erlend Horn (V) til Bergensavisen.

Horn er i Göteborg der han presenterer Bergen som søkerby, og lørdag ettermiddag blir det avgjort hvilken by som blir vertskap for festivalen.

– Målet vårt er å få fram at bergenserne er flinke til å arrangere store arrangement. Derfor er det ganske gunstig at sykkel-VM har blitt en folkefest som alle snakker om, sier Horn, som også peker på at Bergen er i front når det gjelder viktige LHBT-saker (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

(©NTB)