Ellingsrud-siktet fengslet i fire uker

Den siktede mannen ble pågrepet lørdag da han kom tilbake til Norge fra Marokko. Han dro dit rett etter at Arvin Taravaty (20) var blitt stukket ned ved T-banestasjonen om kvelden torsdag 7. september. Offeret døde på sykehus to dager senere.

Mandag ettermiddag godtok han politiet krav om varetekt i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsspørsmålet ble avgjort som såkalt kontorforretning av Oslo tingrett.

– Han ønsker å samarbeide med politiet og møtte selv opp da han kom tilbake til Norge. Han er preget av drapssiktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, til NTB.

Den drapssiktede 23-åringen kom tilbake til Norge etter at han hadde vært i kontakt med familien og forsvareren. Mandag formiddag hadde han fremdeles ikke vært i noe formelt avhør med politiet. Forsvareren vil ikke kommentere hva som skal ha vært motivet for handlingen, men sier 23-åringen nå er innstilt på å forklare seg for politiet så fort forholdene for det er lagt til rette.

– Vi ønsker i å vite hva som skjedde mellom ham og drapsofferet da stikkingen skjedde. Vi har avhørt en del vitner og sett video fra stedet, men det var en slags konflikt mellom dem som vi vil vite mer om, sier politioverbetjent Kjetil Moen, som er leder ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier politiet har flere hypoteser om hva som skjedde den aktuelle kvelden, men vil ikke gå nærmere inn på hva disse går ut på før den siktede 23-åringen er avhørt.

Arvin Taravaty ble begravet forrige tirsdag. Drapet har blitt atskillig omtalt i lokalmiljøet.

