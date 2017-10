Drapssiktet kvinne i Kristiansand må forbli i varetekt

innenriks

Kvinnen ble i slutten av september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. 27. september ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, men valgte i samråd med sin forsvarer å anke avgjørelsen. Nå er det klart at lagmannsretten har avvist anken, melder VG.

Ifølge avisen har forsvareren overfor retten bestridt at det foreligger skjellig grunn til mistanke, noe lagmannsretten ikke er enig i.

Kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, opplyste til Fædrelandsvennen i begynnelsen av oktober at hun motsetter seg en rettspsykiatrisk undersøkelse fordi hun hevder hun er uskyldig. Politiet har imidlertid gjort det klart at de i så fall vil be om tvangsobservasjon av henne.

