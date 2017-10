Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg

innenriks

– Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.

Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.

Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap ­forslag om at Vinmonopolet skulle ­overta taxfree-salget. Da støttet SV forslaget. Det gjorde Ap også, men nå har partiet programfestet et ønske om endringer.

I Aps stortingsprogram heter det at de vil «vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfreeordningen når gjeldende avtale utløper». Forutsetningen er at «inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres».

– Ap vil være medspiller med andre partier for å få til en løsning her, sier partiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, til Vårt Land.

Selskapet Travel Retail Norway (TRN) har konsesjon for taxfree-salg fram 2022. Selskapet omsetter tobakk, alkohol, parfyme og søtsaker for om lag fem milliarder kroner årlig.

Avinor – som driver 45 flyplasser – henter inn 2,5 ­milliarder kroner som følge av utleie til taxfreesalg. Frykten for at inntektene skal falle bort, er bakgrunnen for at distriktspolitikere i flere partier har kjempet mot endringer.

