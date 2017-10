Norwegian håper på diplomathjelp til å få fly over Russland

innenriks

En 60 år gammel avtale gjør at SAS fortsatt er det eneste selskapet i Skandinavia som har lov til å fly over russisk luftrom i Sibir. Norske myndigheter ønsker at også Norwegian skal få denne retten.

Forhandlingene med Russland skulle opprinnelig funnet sted i februar, men ble utsatt til april. Nå er et nytt møte planlagt 8. og 9. november, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har en lang liste med destinasjoner i Øst- og Sørøst-Asia vi vil fly til. Og vi er klare. Jeg håper fortsatt på en løsning i år, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Han tror forhandlingene kan gå raskere dersom Utenriksdepartementet involverer seg i større grad. I sommer var han på møte i det russiske transportdepartementet. Svensk UD var også til stede, men Norge var ikke representert.

– Norge er flink til å få nasjoner til å snakke sammen. I denne saken kan det være en fornuftig vei å gå, sier Kjos.

Han er imidlertid forberedt på at det kan ta tid før planlagte Asia-ruter til Kina og Japan blir en realitet.

– Billettsalget må starte inntil ett år i forkant. Nå ser vi fram mot 2019, sier Kjos.

(©NTB)