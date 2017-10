Oslo Børs endte i rødt på en ujevn dag

innenriks

Hovedindeksen begynte dagen med nedgang, men etter at det ble klart at redningsplanen til Norske Skog ble godkjent, steg Norske Skog-aksjen såpass at hovedindeksen kom over på pluss igjen.

Aksjen gikk opp 56,6 prosent, sammenlignet med åpningen, ifølge E24. På slutten av dagen førte likevel et fall i Statoil-aksjen på 0,3 prosent til at hovedindeksen endte opp i rødt. Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen falt Orkla med 1 prosent, Yara med 0,3 prosent, og Norsk Hydro med 1,1 prosent. DNB steg med 0,3 prosent og Telenor med 0,1 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk DNO opp med 3,4 prosent, mens Aker Solutions falt med 3,5 prosent.

I Europa gikk alle de toneangivende aksjeindeksene opp onsdag. CAC 40 i Paris endte opp med 0,5 prosent, FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt med 0,4 prosent.

Oljeprisen steg rett før børsslutt, for så å falle til under 58 dollar fatet for et fat nordsjøolje. Ved børsslutt lå imidlertid prisen på 58,4 dollar for nordsjøolje og 52,2 dollar for et fat amerikansk lettolje.

(©NTB)