Mindre nedbør enn ventet i Agder

Lørdag morgen opplyser politiet at de foreløpige tilbakemeldingene fra politipatruljene tyder på at nedbøren lar vente på seg.

– Foreløpige tilbakemeldinger fra våre patruljer er at vannstanden er noe høy enkelte steder, men enn så lenge ser det ut til at de store mengdene nedbør lar vente på seg. Veier som flommer over blir fortløpende meldt til Vegtrafikksentralen som deretter sender ut mannskap, opplyser politiet.

– Vi har patruljer i Aust- og Vest-Agder. De fleste i områder med elver som er utsatt for flom. Tanken er at vi skal være proaktive og følge med etter hvert som regnet kommer ned, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Line Andresen til NTB.

Det er meldt mellom 100 og 170 millimeter nedbør på Sørlandet denne helgen, men meteorologene har tatt forbehold om at det kan skje endringer.

– De fleste har forrige runde friskt i minne, sier Andresen, som ber folk følge ekstra godt med på båter og eiendommer.

Målt i skadeomfang er flommen på Sørlandet i begynnelsen av oktober en av de verste flommene i nyere tid. Det er kommet 3.000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner.

Spesielt ved kysttrekningen fra Aust-Agder og til Telemark vil det komme mest nedbør denne helgen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler at både Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark har hevet flom- og jordskredvarsel. I Aust-Agder lørdag er farenivået for flom hevet til tre – oransje – som er det nest høyeste farenivået.

Foreløpig er det ikke meldt om flom eller ras, opplyser Andresen.

