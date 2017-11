Oljefunn i Nordsjøen større enn antatt

innenriks

Ifølge Sysla estimerer selskapet nå at funnet er på 56–94 millioner fat oljeekvivalenter. Volumet ble først beregnet til å være på mellom 20–70 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Siden funnet ble gjort i 2016 har vi analysert nye data innhentet under boring og testing av brønnen. Dette har ført til en oppjustering av volumene, noe som igjen gir oss bedre økonomi og et mer robust feltutbyggingsprosjekt, sier prosjektleder for Cara-funnet Siri Lunde i Engie E&P i en pressemelding.

Oppstart av produksjonen på feltet planlegges sent i 2020/2021.

(©NTB)