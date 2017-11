Legelisten må slette helsepersonell som krever det

innenriks

«Legelisten.no AS pålegges å legge til rette for at helsepersonell kan reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten.no og mot at vurderinger vises på nettsiden», heter det i pålegget fra Datatilsynet, skriver Stavanger Aftenblad.

Legelisten.no som ble opprettet i 2012, gir pasienter mulighet til å anonymt omtale og sette karakterer på både leger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell. Målet er ifølge nettsiden å gjøre det enklere for folk å finne en god fastlege.

Mange leger har klaget på siden og mener den ikke balanserer hensynet til ytringsfrihet og hensyn til personvern på en god nok måte, og nå gir Datatilsynet dem medhold.

– Datatilsynet mener at denne balansen ikke er god nok i dette tilfellet og at Legelisten.no må innføre reservasjonsadgang for å bedre balansen, skriver tilsynet i vedtaket.

Åpner for misbruk

Tilsynet mener også ratinglisten kan misbrukes.

– Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykmelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester, (...) de kan oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no, påpeker tilsynet, og legger til at de av den grunn mener helsepersonell som yrkesgruppe ikke egner seg for å bli vurdert på ratingsider.

Datatilsynet mener de som bruker Legelisten.no heller ikke kan være trygge på om vedkommende som skriver vurderingen, faktisk har vært pasient hos legen.

– Positive vurderinger kan være skrevet av nærstående, mens negative vurderinger kan være skrevet av noen som ønsker å sverte helsepersonellet. Det er derfor vanskelig å vite hvilke av vurderingene man kan stole på, og verdien av vurderingene er begrenset, påpeker tilsynet.

Tilsynet mener siden også kan påvirke personlige forhold.

– Én lege fortalte at hun ønsket å slutte som fastlege fordi at hun syntes det var belastende å tenke på at hvem som helst i hennes omgangskrets kan se alle vurderingene. Andre leger har pekt på at vurderingene først og fremst går ut over barna deres og at barn kan oppleve mobbing dersom foreldrene har fått negative vurderinger, skriver tilsynet.

Må slette epostadresser

Legelisten.no pålegger også nettstedet å slette epostadressene til brukere som har vurdert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten av personvernhensyn.

– Når man legger igjen en vurdering på Legelisten.no, må man oppgi epostadresse. For mange inneholder epostadressen navn. Derfor er epostadresser ofte å regne som personopplysninger. Har du vært hos en bestemt lege, kan de ofte si noe om din egen helsesituasjon. Er du eksempelvis hos en kreftlege, antyder det ofte at du har kreft. Hvis du legger inn en vurdering av denne legen på nettsiden, sitter legelisten.no potensielt på et register som kan si noe om brukernes helseproblemer, står det i vedtaket.

(©NTB)