E39 i Ørstad stengt på ubestemt tid etter ras

Raset gikk like ved Rjåneset på Vartdalsstranda i Ørsta kommune. Steinene raste over veien og en bil ble truffet. Det var fire personer i bilen, og tre av dem kom fra det uten skader, men en kvinne fikk lettere skader av hendelsen, skriver Sunnmørsposten.

Meldingen om raset kom klokken 6.42. Trafikken er omdirigert via Sulesund, Hareid og Eiksundsambandet og det vil den være på ubestemt tid. En geolog undersøkte torsdag formiddag området med tanke på fare for nye ras.

– Vi er avhengige av en vurdering fra geologen og vi vet ikke hvor lang tid han vil bruke for å skaffe seg grunnlag for å vurdere situasjonen. Derfor ber vi trafikantene belage seg på at veien er stengt på ubestemt tid, sier operasjonsleder Finn Harald Saltskår i Møre og Romsdal politidistrikt i en kunngjøring fra politiet i Møre og Romsdal

Omkjøringene er godt merket opplyser politiet som beskriver raset som et steinsprang. Det skal imidlertid ha ligget store steiner i veibanen.

