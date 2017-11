Budsjett-partnerne håper på fjær i hatten

innenriks

– Det vil være en fjær i hatten for oss som er nye om vi klarer å bli enige innen fristen på mandag. Vi jobber til klokken 24 hver eneste dag for å få det til, sier Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.

Fortsatt er det spørsmål om inndekning som skaper besvær i forhandlingene. For Frp er det i utgangspunktet uaktuelt å øke momsen på brus og godteri og gjøre bensin og diesel dyrere.

– Men ellers har vi strukket oss langt for å få til en enighet, sier Njåstad.

Nærmere mål

Fredagens forhandlingsmøte var det lengste hittil. Først etter drøye to timer gikk dørene til statsrådssalen opp.

– Vi har hatt gode og konstruktive samtaler og har kommet nærmere et mål, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad ved møteslutt.

Han la til at det fortsatt gjenstår en del på utgiftssiden, altså er det fremdeles et stykke igjen før regjeringspartiene har møtt KrFs budsjettkrav.

Ved inngangen til forhandlingene leverte partiet en lang liste som blant annet inneholdt reversering av dagpengekutt og gjeninnføring av skatteklasse 2, samt forbedret pleiepengeordning, billigere barnehage og en kostbar lærernorm på maks 15 elever per lærer.

Øyner enighet

Venstres Terje Breivik, den eneste blant forhandlerne som også deltok i forrige periode, mener framdriften er lovende med tanke på en enighet mandag.

– Vi er blitt presentert for et nytt tilbud fra regjeringspartiene, som skal ha honnør for å jobbe raskt, sier Breivik.

Finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H) sier forhandlerne gjør hva de kan for å overholde den interne fristen for enighet, som utløper mandag. Det er enighet om å opprettholde kontakt og dialog gjennom helgen, og sannsynligheten er stor for et nytt forhandlingsmøte søndag ettermiddag.

