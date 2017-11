Kronprinsen holdt gjestebud i Tromsø

innenriks

Kronprinsen har ikke lagt skjul på at kronprinsparets tradisjonelle gjestebud er en av de aktivitetene han setter mest pris på. I år måtte kronprinsesse Mette-Marit melde avbud som følge av sitt nylige utbrudd av krystallsyke, men kronprinsen var på plass i Tromsø for å ta imot gjestene.

– Med gjestebudene ønsker vi å bidra til å skape et varmt og raust samfunn der alle kan føle seg sett og inkludert, sa kronprinsen før arrangementet, skriver kongehuset på sine hjemmesider.

Årets gjestebud er det første som har funnet sted utenfor Skaugum.

– Under gjestebudet serverte tromsøværingen Aleksander Martinsen «Rett og Urett» – et populærvitenskapelig og humoristisk skråblikk på Tromsø, og det var sang og dans med Tromsø-bandet Cazadores i samspill med den internasjonalt kjente samiske artisten Sara Marielle Gaup, opplyser kongehuset.

I forkant av møte fortalte kronprins Haakon at kronprinsessen var lei seg for at hun ikke kunne komme.

– Det går bra, altså. Men hun trenger noen dager til å komme seg. Hun har fått krystallsyke, men antakeligvis er det lett å behandle, og hun blir bra igjen om noen dager. Hun regner med å være i farta igjen til helgen, sa kronprinsen.

