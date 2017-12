innenriks

Politiet meldte om full fyr i en garasje i Rekåvegen på Notodden klokken 21.33. Brannen spredte seg til hovedhuset, og begge bygningene sto i full fyr, skriver Varden.

Like før midnatt opplyste politiet at brannvesenet hadde fått kontroll på brannen, og at det ikke er spredningsfare. De fire personene som oppholdt seg i huset, kom seg uskadd ut.

Brannen spredte seg også til fire biler i nærheten, som ble totalskadd.

Brannvesenet holder på med etterslukking på stedet.

